Laura Luchetti racconta una scena di La bella estate

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Avevamo bisogno che Deva Cassel si tuffasse da una barca, ma non era una situazione facile”, spiega la regista del film tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese. Leggi

L'attore di padre francese e madre italiana da oggi 24 agosto è nelle sale con il film La bella estate con Yile Vianello, Deva Cassel, Nicolas Moupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco, Andrea Bosca, Anna Bellato. Da una recensione de La Bella Estate, il film diretto da Laura Luchetti nelle sale italiane dal 24 agosto 2023.

Un film di Laura Luchetti con . Laura Luchetti trae da Pavese un elegante e sentito romanzo di formazione ambientato negli anni '30.Laura Luchetti racconta come ha portato sullo schermo il romanzo di Cesare Pavese La bella estate, in un adattamento che mette in luce la contemporaneità dell'opera letteraria. Il film con Deva ...