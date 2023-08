Latina Episodi vandalici a Borgo Faiti | l’assessore Tesone incontra il parroco e i genitori dei ragazzi

... che prendevano di mira importanti personaggi pubblici, Papa incluso, e denunciavanodi ... famoso per le sue rime, per altri invece si trattava di un docente di grammaticache, secondo i ...Al secondo posto, con 529mila euro in 4 giorni, esordisce il cinecomic in salsa, Blue Beetle,... Buon quarto posto per il film adi e con il duo Edoardo Leo e Massimiliano Bruno I ...... ucciso il 9 agosto durante un comizio, è solo l'ultimo di una catena didi sangue che ... E così la guerra strisciante che pervade buona parte dell'Americae investe tutta la società si ...

Episodi vandalici a Borgo Faiti, l’assessore Tesone incontra il ... Comune di Latina

LATINA – Una rapida risposta da parte degli agenti della Polizia di Stato ha portato all’arresto di due individui sospettati di aver tentato di compiere una rapina all’interno di un appartamento nel c ...Continuano a moltiplicarsi le segnalazioni di furti ed effrazioni nelle abitazioni di Latina e dintorni. Negli ultimi giorni sono state tantissime le case colpite dai topi d'appartamento in ...