L’argentino Montiel | ceduto in prestito al Nottigham Forest con diritto di riscatto

(Di giovedì 24 agosto 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport a proposito della massima divisione spagnola: Siviglia 23/08/2023 alle 21:07 CEST Il Siviglia ha confermato l’operazione e gli inglesi l’hanno presentata ufficialmenteha giocato 72 partite ufficiali con il Siviglia ed è uno specialista dei rigori Il Siviglia e l’inglese Nottinghamhanno raggiunto un accordo per ilper questa stagionecon opzione di acquisto legata al raggiungimento di una serie di obiettivi, dal terzino destro argentino Gonzaloha riferito questo mercoledì il club LaLiga EA Sports. Il giocatore argentino è arrivato alla disciplina del Siviglia nell’estate del 2021 dal River Plate nel suo paese e ha completato due stagioni al Siviglia più l’inizio di questa, in cui ha accumulato 72 ...

'allenatoreribadisce che non dipende da lui: 'Sono ... decisivo un blitz nella notte di Tiago Pinto, con'operazione che ... Il campione del mondo in carica con'Argentinasbarca in ......linea di fondo mette un ottimo pallone dietro verso... A questo giro'errore è di Aké che sbaglia la chiusura ma prima ... Come al Mondiale, proprio'eroe dell'Argentinaapre il ...Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i londinesi stanno pensando a Gonzaloe Timothy Castagne:, in gol nella finale mondiale contro la Francia e in quella contro la Roma, ...