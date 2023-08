L' Arabia Saudita si prende anche le Next Gen Finals

L'ospiterà le Next Gen Atp Finals di tennis maschile a Jedda dal 2023 al 2027. L'accordo annunciato giovedì è l'ultima incursione nello sport da parte del regno, che dopo un'...L'entra nella geografia del grande tennis. Dal 28 novembre al 2 dicembre, infatti, Jeddah ospiterà l'edizione 2023 delle Next Gen ATP Finals. Il torneo si giocherà al King Abdullah Sports ...A partire dal primo gennaio 2024 il gruppo di Paesi Brics includerà altri sei membri effettivi: Argentina , Egitto , Etiopia , Iran ,e Emirati Arabi Uniti . Lo ha annunciato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa , nel corso della conferenza stampa finale dei leader. "Come cinque paesi Brics abbiamo raggiunto un ...

Il torneo di fine stagione per i migliori giocatori sotto i 21 anni per la prima volta non si disputerà a Milano ...Roberto Mancini è sempre più vicino all’Arabia Saudita. Potrebbe essere questione di giorni, poi il nuovo Ct sarà annunciato con il suo staff. Si parla di un ricco contratto da 25-30 milioni di euro ...