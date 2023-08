Lamborghini Lanzador | quattro porte elettrica

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 24 agosto 2023)è unache l’azienda automobilistica ha presentato alla Monterey Car Week in California. L’azienda italiana si prepara a trasformare le sue supercar in modelli elettrici e non è poi una novità visto che lavora su concept elettici da alcuni anni, la Terzo Millennio è del 2017.Terzo Millennio: hypercarin collaborazione con il MITultra GT La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese è ancora all in con i motori termici nonostante la concorrenza di supercar elettriche non manchi. Con il debutto alla kermesse californiana dellain forma di concept car mostra le ...