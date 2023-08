L' alleanza Brics si allarga | entrano Argentina | Egitto | Etiopia | Iran | Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’mento deicon altri sei Paesi «rappresenta un nuovo capitolo nella collaborazione dei Paesi emergenti e in via di sviluppo», ha detto nel corso della conferenza stampa finale il presidente cinese Xi Jinping

Per il presidente russo, invece, i Paesisostengono la formazione di un ordine mondiale multipolare e la preservazione della diversità dei confini culturali nazionali. "Soluzione pacifica del ...Indice I nuovi ingressi nell'deiLe reazioni dei membriattuali e dei nuovi alleati Le motivazioni alla base dell'ampliamento deiLe possibili implicazioni per gli ...In un videomessaggio diffuso dalla presidenza argentina, Alberto Fernández ha confermato che è stata raggiunta l'con i: "Si apre un nuovo scenario perché l'Argentina sarà protagonista ...

L'alleanza Brics si allarga: entrano Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati ... Il Sole 24 ORE

Nel club dei Brics forse potrà emergere come un modello alternativo ... con calcoli opportunistici che possono dettare improvvisi rovesciamenti di alleanze. È anche il caso della Turchia di Erdogan, ...L'ampliamento del gruppo preoccupa l'Occidente soprattutto dal punto di vista economico AGI - Dal 1 gennaio 2022 i Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) includeranno altri sei Paesi: Argent ...