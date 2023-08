L’Al-Ahli chiude per Gabri Veiga | iniziate le visite mediche a Parigi

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il grande sogno di mercato del Napoli,, è finito per balenarsi nel buio. Il vento d’Arabia ha soffiato anche per il centrocampista che lascerà il Celta Vigo nelle prossime ore. Il club spagnolo con il Napoli non ha trovato l’accordo sulla cifra, mentreha chiuso definitivamente la trattativa in poche ore. Come riporta FootMercato,Viega ha trovato l’accordo economico con il club saudita ed è passato subito a svolgere l’iter dellein quel di. Il giocatore firmerà il contratto e volerà in Arabia Saudita per questa nuova esperienza,ndo un accordo triennale da 12,5 milioni. SportFace.