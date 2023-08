L'agente di Gabri Veiga | 'Il Napoli non ha voluto pagare la clausola Al-Ahli? Non è ancora chiusa'

Sono ore bollenti e decisive per quanto riguarda il futuro diVeiga, che fino a pochi giorni fa era in dirittura d'arrivo verso Napoli e alla fine ha virato ... come confermato dal suoSecondo Marca, già domaniVeiga si recherà in Arabia Saudita per firmare il contratto . A nulla è valso l'accordo raggiunto da Napoli e Celta Vigo qualche settimana fa. Mercoledì scorso il ...Calciomercato Napoli , dalla Spagna arrivano le prime dichiarazioni del superdiVeiga, Pini Zahavi, ai microfoni di Radio COPE circa il mancato approdo del suo assistito in maglia azzurra: 'Il Napoli non voleva pagare la clausola di rescissione. L'accordo con l'Al ...

Retroscena Gabri Veiga, l'agente: "Il Napoli non ha voluto pagare la clausola" Corriere dello Sport

Colpo di scena a dir poco clamoroso in merito al passaggio di Veiga all'Al-Ahli: l'affare non sarebbe concluso.Pini Zahavi, procuratore di Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 del Celta Vigo, ha parlato in merito al mancato accordo col Napoli e alla decisione di dire sì all'Arabia Saudita: "Il Napoli non ha ...