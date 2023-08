L' Africa | la Russia e il golpe | così Prigozhin si è scavato la fossa da solo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Da alleato a traditore: Putin ha fatto eliminare? Più di un sospetto porta in questa direzione. Del resto, gli errori del capo della Wagner entrato in rotta col Cremlino nei rapporti con Mosca sono stati plateali. E forse hanno contribuito alla sua fine

...sempre Grey Zone aveva diffuso un video in cui il capo della Wagner affermava di essere in, dove i suoi miliziani stavano "conducendo attività di ricognizione e ricerca per rendere la...MOSCA Lo avevamo visto solo due giorni fa, Evgenij Prigozhin , in un videomessaggio registrato probabilmente in. Affermava che la compagnia Wagner avrebbe continuato a svolgere i compiti "che le erano stati assegnati". Ma a due mesi esatti dalla fallita marcia della giustizia su Mosca , è morto. Alle ...... e nell'ultimo video registrato dal Mali lunedì - il tracciamento dei voli dimostra che un aereo privato è effettivamente partito dall'alla- il capo dei mercenari aveva detto che stava ...

La compagnia dei mercenari ha promesso vendetta, ma in questi mesi è stata depotenziata, è rimasta senza capi, confinata in Bielorussia. Neppure gli affari africani sono più una garanzia di impunità ...Due giorni fa lo "chef di Putin" era comparso in un filmato di propaganda della wagner: "Rendiamo la Russia ancora più grande" ...