Ladispoli Poliziotto libero dal servizio salva mamma e figli che rischiavano di annegare in mare

(Di giovedì 24 agosto 2023)– Nei giorni scorsi un agente della Polizia di Stato inpresso la Polizia di Frontiera scalo aereo Fiumicino si è reso protagonista di una risolutiva azione ditaggio indi una donna e dei suoi due bambini che hanno rischiato dia causa delle avverse condizioni marine. Ilsi trovava,dal, nei pressi dello stabilimento balneare Gotha Beach in compagnia della famiglia, quando, udite delle grida di aiuto, ha volto istintivamente lo sguardo verso ile ha notato una donna e due bambini a circa 50 metri dalla riva in evidente difficoltà a causa delle acque agitate. I bambini, nonostante indossassero i braccioli gonfiabili sono stati trasportati a largo dalla corrente e ...

