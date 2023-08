La scelta su Fukushima per me è una vergogna | in un ambiente già ai limiti della sopravvivenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) E’ veramente una. Ma, con tutto quello che sta succedendo, come è possibile pensare di sversare a mare 1.343.227 metri cubi di acque reflue radioattive prodotte dalla centraleDaiichi distrutta dal terremoto del 2011, di cui, come ricorda Greenpeace, visto il fallimentotecnologia di trattamento Alps, solo il 30% risulta in qualche modo trattato? Ed è ancora più vergognoso che questo accada addirittura con il consenso dell’International Atomic Energy Agency (Iaea) la quale, tuttavia, ha condotto solo indagini parziali e senza effettuare una completa valutazione di impatto ambientale, come richiesto dagli obblighi legali internazionali. Tanto più che, comunque, in tal modo, “nei prossimi anni, altre decine di migliaia di tonnellate di acqua contaminata continueranno ad accumularsi senza alcuna soluzione ...