La scelta di Allegri accende il mercato | addio eccellente in vista

(Di giovedì 24 agosto 2023) La Juventus ha intenzione di cedere un big fuori dai piani del tecnico. Il via libera è arrivato: fissato il prezzo per l’. Cercherà conferme, la Juventus, nel match in programma domenica sul campo del Bologna. I bianconeri al debutto in campionato si sono imposti ai danni dell’Udinese grazie alle reti di Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot: una prestazione solida che, oltre a soddisfare Massimiliano, ha fornito al tecnico anche una serie di spunti su cui riflettere in ottica. L’idea di puntare forte sin dall’inizio su Andrea Cambiaso, ad esempio, si è rivelata vincente. L’ex Bologna ha macinato i chilometri sulla fascia, sdoppiandosi sia nella fase difensiva (in cui ha dichiarato di voler migliorare) che in quella offensiva. Una spinta propulsiva continua, che ha creato più di ...