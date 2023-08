La Russia Stato gangster Il piano di Putin | la verità di Mikhelidze

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Quando si pronuncia in diretta la parola tradimento, la punizione arriva sempre” e a confermarlo “è la storia dell'Unione Sovietica, della”: parola di Nona, responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali intervenuta a "Omnibus" su La 7. L'argomento è la morte del capo della compagnia Wagner, Evgeny Prigozhin, di cui l'analista georgiana ricostruisce la morte e il perché si è arrivati all'abbattimento del suo aereo tra Mosca e San Pietroburgo. In poche parole, secondo la giornalista, quella di Prigozhin e del suo alto comando – tra i morti infatti c'era anche il suo braccio destro Dmitry Utkin – è una morte più che annunciata ed è arrivata in modo così plateale perché è così che il presidente russo Vladimirha voluto. “Prigozhin nell'ultimo periodo si trovava in Africa e si poteva fare ...

L'invasione della Crimea da parte dellanel 2014 provocò un aumento delle spese militari in ... Il risultato èanche la scomparsa del terrorismo jihadista che nei paesi costieri ha prodotto ...Ed è difficile pensare che l'abbattimento del jet di Prigozhin in volo da Mosca a San Pietroburgo possa essereopera di qualcuno al di fuori dalla. E infatti il gruppo Wagner parla di '......mediatico e non lascia pensare a un suo ruolo apicale nellapost - bellica. La lotta che Prigozhin ha ingaggiato contro i vertici militari russi - dal ministro Serghei Shoigu al capo di...

Russia, la morte di Prigozhin. Per la Wagner è stato ucciso dai ... Euronews Italiano

in particolare il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore dell’esercito, generale Valery Gerasimov, abbiano giustiziato Prigozhin senza l’ordine di Putin. L’intera sfera ...La compagnia dei mercenari ha promesso vendetta, ma in questi mesi è stata depotenziata, è rimasta senza capi, confinata in Bielorussia. Neppure gli affari africani sono più una garanzia di impunità ...