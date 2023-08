(Di giovedì 24 agosto 2023) l comitato investigativo russo ha aperto un'indagine penale sull'incidente aereo che avrebbe ucciso Yevgenyma non lo ha menzionato per nome. Secondo Sky News, in un comunicato si legge: "Il ...

l comitato investigativo russo ha aperto un'indagine penale sull'incidente aereo che avrebbe ucciso Yevgeny Prigozhin ma non lo ha menzionato per nome. Secondo Sky News, in un comunicato si legge: "Il ...... su cui era presente anche Dmitrij Utkin, comandante militare della Wagner,una nuova fase nella storia recente del sistema di potere in. Sarà complicato giungere a un accertamento delle ...

La Russia apre un'inchiesta sul jet caduto ma non nomina Prigozhin Globalist.it

I miliziani del gruppo Wagner starebbero cercando di lasciare la Bielorussia dopo l'annunciata morte del fondatore dell'organizzazione Evgenij Prigozhin.L'aereo è precipitato nella regione di Tver a due mesi dal tentato golpe su Mosca: dieci vittime, tra cui Prigozhin e il suo vice Utkin. I mercenari non hanno dubbi: "Non sono coincidenza, Putin non p ...