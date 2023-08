La rivincita della Conference League

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sembrano lontani nel tempo gli sfottò tra romanisti e laziali sul valore(che oggi scende in campo per l’andata dei play off per accedere ai gironi). Nata con il nomignolo di “nuova coppetta” ha saputo conquistarsi, in meno di tre anni, una certa importanza a dispetto del valore che la colloca sul gradino più basso delle competizioni europee. Qualcuno minimizza, soprattutto sui social, appellandola come la sfida tra le settime classificate, ma non è così facile vincerla. Il gioco del calcio è pieno di tranelli, grandi tradizioni a volte sono costrette a fare un bagno d’umiltà e insi trovano sempre più spesso grandi nomi. Può capitare a tutti, per un campionato sotto alle attese o per le ‘retrocessioni’ dalle competizioni superiori, di dover giocare in Europa partendo da qui. Si ...