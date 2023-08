La Ocean Viking salva 272 migranti al largo della Libia

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il team, naveong SOS Méditerranée, hato oggi 272da tre imbarcazioni sovraffollate in difficoltà nella zona search and rescue libica. Tra loro ci sono persone ...

Il team della, nave della ong SOS Méditerranée, ha salvato oggi 272 migranti da tre imbarcazioni sovraffollate in difficoltà nella zona search and rescue libica. Tra loro ci sono persone di 23 ...Il caso più eclatante quello delladella SOS Méditerranée che ha infatti effettuato ben 15 operazioni di salvataggio consecutive , portando in salvo 623 naufraghi . Più operazioni di ...Per Marina di Carrara è il sesto sbarco di migranti: il primo fu il 30 gennaio per ladi Sos Méditerranée con 95 persone a bordo, il 19 aprile e il 5 giugno gli arrivi della Life Support ...

Tra loro ci sono persone di 23 nazionalità, 32 minori non accompagnati, 9 neonati e 5 persone con disabilità. Sono in corso gli esami medici a bordo.