La Notte della Taranta con ballerini e musicisti salentini

La Puglia e i suoi artisti saranno protagonisti sabato a Melpignano nel concertoneTaranta. Sul grande palco allestito nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani saliranno musicisti e ballerini pugliesi che festeggeranno la tradizione popolare salentina. All'......tra il 23 e il 24 agosto 2016, il terremoto devastò i Comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, con la morte di 299 persone (237 ad Amatrice, 51 ad Arquata - la maggior parte...In quella terribile, una forte scossa ha dato il via ad una sequenza distruttiva che si è protratta fino ai primi giorni del 2017 e che ha coinvolto un territorio molto vastonostra ...

Notte della Taranta 2023, a Melpignano torna la magia: ospiti, programma e biglietti QUOTIDIANO NAZIONALE

Sono oltre mille gli operai al lavoro per la messa a punto del concertone de La Notte della Taranta a Meplignano. Ecco tutte le info utili, dai parcheggi al piano sanitario.Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Il popolo di TikTok si schiera al ...