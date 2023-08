La Notte della Taranta 2023 | informazioni pratiche | mezzi | viabilità e piano sanitario

Leggi su funweek

(Di giovedì 24 agosto 2023) Mentre sono in corso le prime prove sul palco che sabato 26 agostoospita il concertone de Laedizione XXVI, si definiscono anche i pianie salute per vivere in sicurezza il grande evento. La macchina organizzativa sta, infatti, lavorando a pieno ritmo per garantire i servizi utili agli utenti che parteciperanno alla manifestazione diretta dalla maestra concertatrice Fiorella Mannoia. Secondo i dati ufficiali, sono 1173 le persone impiegate tra tecnici, servizi produzione, sicurezza, facchinaggio, pulizie, palco, camerini, sartoria, trucco e parrucco, comunicazione, personale interno e. La: come raggiungere la location del concertone E partiamo proprio con il: ...