La nomina di Arianna riaccende le tensioni | chiesto il congresso

(Di giovedì 24 agosto 2023) A quasi un anno dalle elezioni politiche che lo hanno incoronato primo partito italiano consegnandogli le chiavi del governo, Fratelli d'Italia vara la prima infornata di nomine di peso per consolidare la sua struttura organizzativa in vista delle Europee, appuntamento clou del 2024, come dimostra la scelta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di affidare a sua sorellala guida del dipartimento 'adesioni e segreteria politica' di FdI. Segui su affaritaliani.it

La leaderla sorella a capo di FdI per frenare le correnti e l'ascesa di Donzelli. A Fazzolari il coordinamento della comunicazione per neutralizzare ...Meloni, chi è Più grande di due anni,è la spalla destra della premier e sua grande sostenitrice. Ladella sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonché moglie ...C'è un caso, sorella di Giorgia Meloni , in ascesa in FdI con il ruolo di responsabile della segreteria politica e del tesseramento "No, perché lafotografa una situazione che c'è già, quindi non ...

Nomina a capo della segreteria di Fdi per Arianna Meloni Avvenire

In FdI non era mai stato ufficializzato, è il ruolo che in An ricopriva Donato Lamorte», aggiunge, «il ruolo nuovo di Arianna è il tesseramento», che è «importante e pesante». Quanto a Fazzolari, non ...Putin su Prigozhin, una discussa nomina in Fratelli d'Italia e le rassicurazioni del generale Figliuolo agli alluvionati della Romagna ...