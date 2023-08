La mossa di Lula in Argentina

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il Brasile propone all’di usare lo yuan come moneta di scambio Il ministro dell’Economia del Brasile Fernando Haddad ha proposto all’un piano per utilizzare lo yuan per garantire i pagamenti delle esportazioni al fine di aggirare la carenza di liquidità di Buenos Aires e aumentare il flusso commerciale. Il FMI salva di nuovodal default Ieri il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale ha approvato l’esborso di altri 7,5 miliardi di dollari a favore dell’dopo aver fatto la sesta revisione del debito da 44 miliardi di dollari di Buenos Aires, dove continuano i saccheggi iniziati lo scorso fine settimana. Xi vuole che il nuovo presidente del Guatemala tagli i legami con Taiwan Il Guatemala è l’ultimo paese centroamericano a riconoscere la democrazia dell’isola ...

La mossa era attesa, ma la portata dell’allargamento è imponente. I paesi Brics – acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – riuniti Johannesburg per il loro quindicesimo summit hanno deci ...SAN PAOLO. Tutti insieme per salvare l’Amazzonia, ma poi quando si tratta di interessi nazionali la coesione regionale inizia a traballare. È il caso delle perforazioni di petrolio, un tema su cui i p ...