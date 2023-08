La morte di Prigozhin | tutti i dubbi sull’incidente

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il giorno dopo lain Russia del capo dei mercenari Wagner, Yevgeny, i soccorritori avrebbero ritrovato il suo telefono cellulare. Lo smartphone dell’ex cuoco di Putin era vicino a una delle vittime dell’incidente aereo. Lo ha detto ad Al Jazeera una fonte politica della Wagner. Intanto la Francia esprime “ragionevoli” sulle “condizioni” dell’incidente aereo in cui si è morto il leader del gruppo paramilitare Wagner. Non solo. Per l’ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti, ed ex direttore della Cia, Leon Panetta “è probabile che Mosca cerchi di assumere il controllo del Gruppo Wagner dopo ladi, in un incidente aereo in Russia“. Un uomo accanto ai rottami dell’aereo di. Foto Ansa/Epa Anatoly MaltsevIl dopoin ...