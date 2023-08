La morte di Prigozhin | la vendetta di Putin

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 agosto 2023) Poche cose sono certe nella vita ma una è che Vladimirnon perdona. A due mesi esatti dal tentato e maldestro colpo di stato con annessa marcia su Mosca,il proprietario del Wagner Group Evgenijè morto. L’ex venditore di hot dog per le strade di San Pietroburgo diventato “il cuoco di Purtin”, l’ex galeotto diventato milionario grazie all’incontro con il leader russo che nel tempo gli ha affidato missioni spericolate sia con le sue “ fabbriche di troll” e che ad un certo punto ha visto nel Wagner Group la longa manus di Mosca alla quale appaltare le guerre e i colpi di stato del Cremlino in giro per il mondo, è precipitato ieri alle ore 18.22 di Mosca con il suo jet privato. L’Embraer Legacy 600 con numero di serie RA-02795 in volo da Mosca a San Pietroburgo è caduto nella regione di Tver, vicino al villaggio di Kuzhenkino, a trecento ...