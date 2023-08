Secondo le prime informazioni, tutte le persone a bordo sono", ha dichiarato il ministero. "L'aereo che si è schiantato nella regione di Tver aveva tra i suoi passeggeri anche Evgenij Prigoin, ...Ladi Prigozhin non erama probabile sì. Tanti avevano previsto che Putin presto otardi si sarebbe vendicato. Ed è difficile pensare che l'abbattimento del jet di Prigozhin in volo da ...La reazione degli USA: 'Non siamo sorpresi' Unasecondo molti, soprattutto dopo il clamoroso voltafaccia di Prigozhin che si era rivoltato contro Putin. Lo stesso Joe Biden aveva ...

La morte annunciata di Evgenij Prigožin Internazionale

“Quando si pronuncia in diretta la parola tradimento, la punizione arriva sempre” e a confermarlo “è la storia ...Le acque di Fukushima nell’Oceano. Scontro Meloni-Schlein sui migranti. Confronto tv tra i repubblicani senza Trump. I fatti del giorno da conoscere ...