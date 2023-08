La mano di Erdogan sul Mediterraneo | proteste in Libia per la costruzione di una base militare turca Il nodo del gas incustodito

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nei giorni in cui a Tripoli imperversava la battaglia tra la brigata 444 e la Forza Speciale di Deterrenza a seguito del sequestro del generale Mahmoud Hamza, qualcosa stava succedendo anche 120 chilometri a est della capitale libica. Il 17 agosto violentesono scoppiate tra i residenti dell’area attorno al porto di Al Khoms, smarittimo commerciale fondamentale per la, da anni al centro di un fitto intreccio geopolitico. Di facile accesso alla principale arteria stradale costiera che collega Al Khoms e Tripoli, infatti, il porto si trova a pochi chilometri dall’importante complesso siderurgico della città di Misurata, così come dalle fabbriche di cemento di Al Khoms. Insomma, un’infrastruttura che qualcuno definirebbe “strategica” su cui tutti vorrebbero mettere le mani. La notizia che ha scatenato l’ira dei ...

Regrettably, this rhetoric echoes the discourse of Recep Tayyip, plunging the nation's ...Salvini contro le banche con tanto di conferenza stampa senza avere uno straccio di testo in... ...Alzi lachi non si è mai sentito rivolgere l'ossimoro più stupido di tutti i tempi: 'I bambini.il supporto dell'Azienda ospedaliera universitaria e dell'Azienda Usl di Ferrara Malore di...... aggiungendo che questo ha spinto il primo ministro iracheno Mohammed Shia' al - Sudani a inviare una lettera scritta ae un inviato speciale al presidente turco Recep Tayyipper ...

La mano di Erdogan sul Mediterraneo: proteste in Libia per la costruzione di una base militare turca Il Fatto Quotidiano

Il leader turco vince regolarmente ogni elezione. A parte lo straordinario carisma, molto deve alla pochezza di chi vorrebbe prenderne il posto. E mentre l’improbabile Kiliçdaroglu non pensa a dimette ...Per creare nuove dipendenze esacerbare andò le vulnerabilità economiche l'insicurezza alimentare globale facendo credere di risolvere un problema che ha creato da sulla questione ha politica cinica ...