(Di giovedì 24 agosto 2023)vicino , ma c'è distanza trae Paok Salonicco per la cessione di Marcos Antonio . La trattativa per il francese prosegue, serve almeno una partenza per, meglio due stando ...

Sono pochi per la. Lotito punta a vendere il brasiliano a 9 milioni , a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. C'è distanza, la pista greca resta aperta. Lotito e il diesse ...Considerando le difficoltà a scaldare le piste prioritarie (su tutte, c'è il sì di Lotito ma ... contatti continui che andranno avanti a. Con Bonucci che sembra sempre più vicino all'...Numerosi come sempre anche gli artisti coinvolti, che si esibiranno in contemporanea e ad: ...delle candele si conferma tra le iniziative di turismo culturale maggiormente condivise del. ...

La Lazio ad oltranza su Guendouzi: cosa manca per chiudere Corriere dello Sport

Guendouzi vicino, ma c’è distanza tra Lazio e Paok Salonicco per la cessione di Marcos Antonio. La trattativa per il francese prosegue, serve almeno una partenza per chiudere, meglio due stando alle ...Iscrizione avvenuta con successo. Considerando le difficoltà a scaldare le piste prioritarie (Lazio su tutte, c'è il sì di Lotito ma il no di Sarri), Bonucci sembra quindi molto vicino al trasferiment ...