La gioia di Gianmarco Tamberi dopo l’oro di Budapest | «Ora voglio il record del mondo Un figlio? Non è il momento giusto»

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 agosto 2023)la medaglia d’oro ai Mondiali di Atletica di, perè tempo di festeggiamenti. «Sono andato a letto alle otto e mezza del mattino. Faccio ancora fatica a dirmi: “, hai vinto tutto”. Ho ricevuto una marea di messaggi», racconta il campione di salto in alto. A Repubblicaripercorre ildella vittoria, l’ultima di una lunga serie, ma svela anche alcuni dettagli della sua vita privata. A partire dal rapporto con il padre, che quando era piccolo gli faceva da allenatore. «Se faccio questo sport è per lui, quello che so me lo ha insegnato lui – riconosce il 31enne -. Non ci sentiamo da tempo, proprio non ci parliamo, con lui ho avuto sempre difficoltà, sin da piccolo». Ed è per questo che sugli spalti a ...