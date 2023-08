Un omicidio di stato pianificato dal Cremlino. Parigi non lo può dire chiaramente ma lo pensa. Laha detto giovedì che ci sono "ragionevoli dubbi" sulla causa dell'incidente aereo che ha ucciso Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo paramilitare russo Wagner. "Non conosciamo ancora le ...L'ONUpreoccupazione, ma non chiede un'inchiesta, più netta la, secondo cui, se fosse confermato l'uso del gas, sarebbe necessaria un'azione di forza. Migliora l'andamento economico ......suo concittadino e protagonista di un pontificato ancora più lungo " era morto deportato in,... l'interno è grandioso, ma trasmette "aridità là dove dovrebbe dominare l'amore;la ...

La Francia esprime ‘dubbi’ sulle cause della morte di Prigozhin: “Faceva il lavoro sporco di Putin…” Globalist.it

C'è ancora incertezza su come sia precipitato a Nord di Mosca il jet con a bordo il leader del gruppo di mercenari della Wagner morto nell'impatto insieme ad altre 9 persone. Francia e America esprimo ...La Francia ha detto giovedì che ci sono “ragionevoli dubbi” sulla causa dell’incidente aereo che ha ucciso Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo paramilitare russo Wagner. “Non conosciamo ancora le ...