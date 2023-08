La Ferrari rivela i piani di aggiornamento per il 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 24 agosto 2023) Mentre alcuni team si sono già concentrati sulle loro vetture per il 2024, lacontinua a sviluppare la SF-23 di quest’anno. Il team principal della, Fred Vasseur, ha dichiarato che la squadra continuerà a sviluppare la SF-23 di quest’anno, anche se i prossimi due Gran Premi, in Olanda e in Italia, non saranno caratterizzati da aggiornamenti importanti. Laha avuto una stagionedeludente e si trova al quarto posto nel Campionato Costruttori con 191 punti, con il secondo posto di Charles Leclerc in Austria che è stato il miglior risultato della squadra quest’anno. Ma mentre squadre come la Mercedes hanno ampiamente spostato i programmi di sviluppo sulle loro vetture 2024, Vasseur ha fatto notare che lasi sta ancora concentrando sulle vetture di quest’anno e ...