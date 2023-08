La Federazione basca non parteciperà all’Assemblea in cui Rubiales parlerà del caso Hermoso

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 agosto 2023) Laha deciso di non parteciparedi domani in cui il presidente della Federcalcio spagnoladarà spiegazioni su quanto accaduto durante la finale dei Mondiali femminili. As scrive in merito: “Le Federazioni territoriali sono la spina dorsale per avere il controllo della Rfef (Federcalcio spagnola) e laè stata la prima a comunicare che nonall’incontro di questo venerdì. Un appuntamento in cui ci si aspettava di mettere in scena il sostegno del mondo del calcio al presidente, ma da cui i club e le istituzioni stanno cominciando a rinunciare. La, che era una di quelle che erano in sintonia con, ha rilasciato una dichiarazione che annuncia la sua assenza: ...