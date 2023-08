La direttiva Ue non consentirà di sapere lo stipendio del collega Ecco cosa dice in realtà

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 agosto 2023) In questi giorni sui mezzi di comunicazione è scattato un allarme privacy; sembrerebbe, a leggere alcuni titoli di giornale, che unaComunitaria, in nome della lotta alle differenze salariali tra uomo e donna, abbia introdotto il diritto di conoscere lodi un (o di una). È davvero così? Siamo di fronte all’ennesimo cavillo burocratico calato dall’alto della burocrazia di Bruxelles? No, non è così: lanonquesto, e ci sono tempi lunghi prima che entri in vigore. Proviamo a fare chiarezza. Quando entra in vigore? C’è tempo fino al 7 giugno 2026 L’Unione Europea ha approvato di recente unacomunitaria – la n. 2023/970 dello scorso 10 maggio 2023 – che non cambia in alcun modo le regole vigenti nel nostro Paese (e negli altri ...