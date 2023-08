La conduttrice sta condividendo sui social la sua estate tra mare | amici | famiglia e scatti senza filtri

(Di giovedì 24 agosto 2023) È un’particolare questa per Barbara D’Urso. Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque e i contrasti con Mediaset, laha deciso di vivere la bella stagione concentrandosi su stessa, sugli affetti più cari e sugli. E mostrandosi al naturale,make up, in alcuni post che sono stati decisamente apprezzati dai suoi follower. Capelli in: 7 regole per avere una bella chioma ...

Barbara D'Urso, il selfie estivo al naturale conquista i follower: "Bellissima" Lacondividendo sui social la sua estate tra mare, amici, famiglia e scatti senza filtri di Concetta Desando È un'estate particolare questa per Barbara D'Urso . Dopo l'addio a Pomeriggio ...Diletta Leotta, la nuova vita da mamma tra notti insonni e tanto amore Lacondividendo sui social i primi scatti con la piccola Aria di Concetta Desando A ddio immagini da bordo campo. La nuova vita di Diletta Leotta è fatta di pannolini, notti insonni e ...In un'intervista al Corriere della Sera , infatti, lae speaker radiofonica ha ripercorso il difficile rapporto con la madre violenta , ma non solo: Ema Stokholmaanche vivendo un'...

Barbara D’Urso, il selfie estivo al naturale conquista i follower ... Io Donna

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...In attesa della tredicesima edizione, dal 1° settembre per la prima volta su Disney Plus, selezioniamo i dieci migliori (e peggiori) protagonisti di Italia’s Got Talent tra conduzione e giuria.