La comunità di Sant’Egidio commemora Jerry Masslo a Villa Literno

(Di giovedì 24 agosto 2023). Questo pomeriggio alle 17:30 al cimitero di, in provincia di Caserta, (via di S. Maria a Cubito), si terrà unazione e una veglia di preghiera in memoria diEssane dei tanti migranti morti, in diverse circostanze, mentre erano in Italia al lavoro nei campi. L’iniziativa è promossa dalladiEssanera il rifugiato sudafricano che, alla fine degli anni Ottanta, fu ucciso per rapina nella povera baracca dove viveva insieme ai suoi compagni per la raccolta dei pomodori. Il suo omicidio commosse l’Italia provocando la prima grande manifestazione antirazzista dell’ottobre 1989 e suggerendo i primi provvedimenti legislativi ...