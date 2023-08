La barzelletta dell' Europa sui migranti

(Di giovedì 24 agosto 2023) “La commissione è consapevole e continua ad essere molto preoccupataa pressione sul sistema di accoglienza in Italia, l’ha sostenuta nell’affrontare le sfide migratorie ed è pronta a farlo ancora”. Bruxelles stamane ha regalato agli italiani questo messaggio di speranza e vicinanza: l’è preoccupata, l’è consapevole. Dovremmo quindi essere soddisfatti nel sapere che Ursula Von der Leyen e gli altri verticia Ue hanno piena coscienza di quanto sta accadendo sulle nostre coste, ogni giorno. Invece il comunicato diffuso stamane invece che gioia ed orgoglio ha regalato un moto di fastidio e rabbia. Questo 2023 in cui il numero diarrivati sulle nostre coste ha superato quota 100 mila (ed il tassametro corre giorno dopo giorno) non è di certo un anno record. Ci sono state ...

