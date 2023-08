Kvaratskhelia | il Napoli offre rinnovo a 2 | 5 milioni Ma attenti all’effetto Osimhen Corrmezz

(Di giovedì 24 agosto 2023)e il suo. Dopo il Corsport, ne scrive anche il Corriere del Mezzogiorno. Sullo sfondo c’è anche il, De Laurentiis e il suo agente Mamuka Jugeli ne parlano da diversi mesi, a Dimaro ci fu anche una cena con il coordinatore del reparto scouting Maurizio Micheli. Ilgli ha proposto un ingaggio di 2,5di euro più bonus, più del doppio rispetto allo stipendio attuale allungando il contratto fino al 2028 con opzione per un’altra stagione. Kvara riflette, se ne parlerà a fine mercato, l’intesa è lunga e nessuna delle due parti ha fretta di accelerare. Può esserci l’effetto, l’ingaggio superiore ai 10di euro dell’eventualepotrebbe spingere l’entourage di Kvara a non accontentarsi, ci sono ...

...al rialzo degli altri Frosinone 19/08/2023 - campionato di calcio serie A / Frosinone -/ ... Vediche vuole sei milioni di ingaggio .Calciomercato SSC- Dopo la lunga trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen , all'orizzonte c'è l'adeguamento contrattuale di Khvicha. Dopo i primi approcci col suo entourage, adesso si fa sul ......questa cifra guadagnerebbe più di Osimhen prima del rinnovo Db Torino 19/03/2023 - campionato di calcio serie A / Torino -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Khvicha...

Kvaratskhelia si prende il Napoli: prima il debutto con il Sassuolo e poi il rinnovo Corriere dello Sport

Khvicha Kvaratskhelia pronto a chiedere 5 milioni di euro per rinnovare il suo contratto. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport ...Se diamo uno sguardo alle quote e ai pronostici di Napoli – Sassuolo, vediamo come la quota per una vittoria del Napoli è pari a 1.29. Dall’altra parte, una vittoria dei neroverdi è data a 8.83, ...