Kvara | la richiesta spiazza il Napoli | c’entra il rinnovo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 24 agosto 2023) Continuano le negoziazioni in casaper ildi Khvichatskhelia. De Laurentiis è al lavoro per trovare un accordo. Il talentuoso Khvichatskhelia sta facendo parlare di sé con le sue ambizioni contrattuali, poiché si appresta a richiedere un ingaggio da primato per rinnovare con ildi Aurelio De Laurentiis.spara alto per ilSecondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore georgiano ha aperto la discussione sultramite il suo manager Mamuka Jugeli, che è in trattativa con il club partenopeo. La distanza tra le parti sembra notevole in questa fase delle trattative.De Laurentiis (LaPresse) Spazio.it ...