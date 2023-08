Kroos distrugge Veiga sui social | il suo attacco è da non perdere!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 24 agosto 2023) Toniduro nei confronti di Gabri. Il centrocampista del Real Madrid ha commentato il trasferimento all’Al-Ahli. Nella serata di ieri, una notizia inaspettata ha fatto scalpore nel mondo del calcio. Il talento Gabriha optato per un trasferimento in Arabia Saudita, precisamente all’Al-Ahli, anziché accettare un’offerta dal Napoli, nonostante la sua giovane età di soli 21 anni. Tonicontro GabriLa scelta diha suscitato molte discussioni suimedia, dove molti si sono espressi con sorpresa riguardo alla sua decisione di lasciare il calcio europeo per abbracciare l’opportunità offertagli dall’Al Ahli. Tra le voci che si sono fatte sentire, c’è stata quella del noto centrocampista del Real Madrid, Toni. ...