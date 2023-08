24 ago 08:09: "Liberazione Crimea impossibile senza azioni militari" La liberazione della Crimea occupata 'è impossibile senza operazioni militari'. Lo ha detto il capo dell'intelligence ...L'Ucrainaa gran voce la conferma dell'invio dei velivoli multiruolo F - 16. Questi ... perché nell'aiutaresi ragiona insieme sul conflitto in corso. Non è un monologo, né per una parte ...Da dove proviene questa sicumera Chi ha garantito auna poltrona al tavolo dell'Alleanza ... E così aziende come la britannica BAE Systemsun +70 per cento, l'italiana Leonardo +78 e la ...

Kiev festeggia il 32esimo anniversario dell'Indipendenza | Media: la Norvegia pronta a inviare F-16 in Ucraina TGCOM

L'Ucraina festeggia il giorno dell'indipendenza. "Oggi celebriamo il 32/o anniversario della nostra indipendenza: l'indipendenza dell'Ucraina. Una festa delle persone libere. Una festa delle persone f ...Le truppe ucraine si sono appostate alla periferia della cittadina di Robotyne, nella direttrice sud della controffensiva, nell'oblast di Zaporizhzhia, sono penetrate nell'abitato e hanno iniziato a e ...