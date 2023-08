Karlsson e non solo | il Bologna fa la voce grossa sul mercato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 24 agosto 2023) I rossoblù si prendono la scena sulchiudendo un paio di colpi necessari per rinforzare un organico che dopo la prima uscita stagionale e’ apparso carente in diversi reparti. La prima operazione portata è termine riguardo il giovane attaccante esterno svedese, classe’ 98, Jesper, mentre è ai dettagli quella per il terzino sinistro del Leicester, Kristensen. Ma non finisce qui, perché i felsinei stanno inseguendo anche l’ex atalantino Freuler. COLPO KARLSOON: I NUMERI DELLO SVEDESE Ilbrucia la concorrenza e si porta a casa un esterno d’attacco niente male, inseguito anche da Milan e Lazio. Classe ’98, giunge a titolo definitivo dall’ Az Alkmaar, per circa 11 milioni di euro, portando in dote 35 gol e 25 assist dal suo debutto in Eredivise nell’ottobre 2020. Numeri che faranno certamente sorridere il ...