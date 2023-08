Juventus | Bonucci sempre più verso l’Union Berlino

(Di giovedì 24 agosto 2023) Leonardoa piccoli passi si avvicina a salutare lae sarebbepiù convinto di provare un’avventura in Bundesliga Leonardoa piccoli passi si avvicina a salutare lae sarebbepiù convinto di provare un’avventura in Bundesliga. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrale èpiù propenso ad accettare la proposta del

esodato, l'umiliazione definitiva: la proposta dellaPer quanto riguarda la, i bianconeri avrebbero ancora una volta prenotato Alvaro Morata . ... In casa bianconera tiene sempre banco la vicenda -: per sancire definitivamente l'arrivo ...... cinque milioni, quasi sei, ballano appunto tra l'offerta dell'Union Berlino e l'ingaggio in essere di. Solo la risoluzione del contratto entro la chiusura del mercato - scrive La Stampa - ...

Juventus, Bonucci si avvicina all'Union Berlino: bianconeri disposti a contribuire all'ingaggio - Sportmediaset Sport Mediaset

La Juventus valuta le possibili uscite degli ultimi giorni di mercato, ma non può assolutamente privarsi di troppi giocatori per non finire con l'avere una rosa troppo ristretta. In ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Leonardo Bonucci rimane uno dei nomi caldi di questi ultimi giorni di calciomercato. L'Union Berlino continua a insistere per portare il difensore ...