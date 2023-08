Juve | Kean al Fulham? Arriva la risposta dell’allenatore

(Di giovedì 24 agosto 2023) Le parole di Marco Silva, allenatore del, sul possibile acquisto di Moisedallantus. I dettagli Marco Silva, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Premier contro l’Arsenal. Il portoghese si è espresso sulle voci che vedrebbero gli inglesi interessati Moisedellantus. PAROLE – Arrivo di? Non è una soluzione per noi. Non mi piace parlare di giocatori, ma voglio chiarire questa situazione per lui. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

Senza la cessione dila Juventus non potrà fare altri colpi in attacco e potrebbe sfurmare l'ipotesi Morata . l'unica rimasta veramente in piedi visto che Lukaku sembra ormai solo un sogno irrealizzabile. Per il ...Commenta per primo Era arrivato un interessamento, un sondaggio dalle parti di Craven Cottage per Moise: il Fulham pareva volerlo ingaggiare per il dopo Mitrovic, volato in Arabia. Ma Marco Silva , il tecnico degli inglesi, è intervenuto in conferenza stampa per raffreddare il tutto, prendendo ...PISTA ANDALUSA - Il Siviglia è ancora in piedi, ma dalle parti del Sanchez Pizjuàn vorrebberoin prestito e con parte dell'ingaggio (2,5 milioni) pagata dalla. E' chiaro che in questi ...

Juventus attiva in uscita per finanziare i colpi di calciomercato: Kean e Bonucci preparano le valige, mentre Giuntoli ha il centrocampista per Allegri ...Ricordiamo che la Juventus, qualora riuscisse a cedere Kean, avrebbe già pronto il sostituto, avendo bloccato Alvaro Morata. Milan, proposto Lukaku come vice Giroud Nella grande serie di colpi messi a ...