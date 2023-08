Juve | il ricordo di Tevez | «Un’esperienza che porterò sempre nel cuore»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Le parole di Carlitossulla sua esperienza alla: «Quando dissi a mia moglie che lasciavamo Torino voleva uccidermi» Carlitos, intervenuto durante la promozione di EAFC24, ha parlato del suo periodo alla. Di seguito le sue parole. «Trasferirmi a Torino fu come una boccata d’aria fresca. Fin dall’inizio fu davvero emozionante perché arrivavo in un grande club. In Italia è stato tutto facile, sia dentro che fuori dal campo. Gli italiani sono simili agli argentini e linel, così come lantus e i tifosi bianconeri. Quando dissi a mia moglie che avremmo lasciato l’Italia per tornare in Argentina non la prese bene: voleva uccidermi».