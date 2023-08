Juve | Di Maria | «Ho avuto diverse discussioni con i dirigenti»

(Di giovedì 24 agosto 2023) Le parole di Angel Disul difficile periodo alla: «Non ho mai capito quello che è successo durante la stagione» A D Sports Radio, Angel Diha parlato della sua difficile stagione alla. Di seguito le sue parole. ANNATA DIFFICILE – «È stato un anno difficile per il club. Non ho mai capito quello che è successo durante la stagione. Ho provato a capirlo e fare il mio dovere quando mi toccava giocare. Non ho giocato molto e alla fine ne ho risentito». PROBLEMI– «Hocon iperché non è quello di cui avevo parlato con loro e con l’allenatore prima di venire. Le cose che succedono durante tutto l’anno e ci si rende conto che la parola non vale molto». LEGGI ALTRE ...

