Justin Timberlake | Nelly Furtado e Timbaland tornano con un nuovo singolo

Leggi su biccy

(Di giovedì 24 agosto 2023) A 16 anni dalla hit Give It To Me,sono tornati insieme in studio di registrazione. Il trio ha registrato unche uscirà il prossimo 1° settembre e ad annunciarlo è stato il noto produttore americano su Instagram: “Stiamo tornando. Il re è tornato!”sta anche lavorando ai nuovi album di. La popstar di Try lo scorso giugno ha rivelato: “Abbiamo dei piani, questo è sicuro. Di recente ho parlato cone abbiamo avuto questa fantastica chiamata FaceTime di due ore. Stavamo parlando di quando abbiamo realizzato Loose e di come ci siamo immersi in tutte queste storie. Faremo delle nuove ...