(Di giovedì 24 agosto 2023) Con quasi un anno di anticipo, ilsi porta avanti egià idiecinelper i Giochi Olimpici di. Dopo aver conquistato la bellezza di 9 titoli (su 15 disponibili) nell’ultima edizione di Tokyo, la strepitosa Nazionale nipponica punta in alto anche in vista della prossima rassegna a cinque cerchi. La Federazionese ha scelto provvisoriamente (l’ufficialità arriverà a ridosso delle) Natsumi Tsunoda nei -48 kg, Uta Abe nei -52 kg, Haruka Funakubo nei -57 kg, Sakii Niizoe nei -70 kg e Akira Sone nei +78 kg per quanto riguarda il settore femminile. Al maschile voleranno invece aHifumi Abe nei -66 kg, Soichi Hashimoto nei -73 ...

...i lavoratori mettevano in ogni loro attività quanto nel fatto che nello stesso periodo il... il fondatore del, per indicare come la flessibilità e la tecnica vincano sulla forza bruta. Le ......10 Nuoto : XX C:ti Mondiali 10' Giornata (replica) da Fukuoka [] ore 11:10 Ciclismo: ... Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini ore 14:40: Master Top 36 2a Giornata (replica) da Budapest ...... conclusisi lo scorso fine settimana a Fukuoka, in, con un bottino di medaglie record per la spedizione azzurra. In diretta su Rai Sport alle 17:00 iltorna protagonista con la seconda ...

Judo, il Giappone annuncia i primi 10 atleti selezionati per le Olimpiadi di Parigi 2024 OA Sport

COMUNICATO STAMPA CREMONA - C'è attesa a Cremona per An Chang - Rim, 29 anni, Campione di judo di nazionalità Sudcoreana, che arriverà in Italia per la prima volta mercoledì 23 agosto, chiamato dal C ...Festeggia il mezzo secolo di vita il popolare sodalizio sportivo con sede nel caratteristico stabile in legno di via Cattaneo ...