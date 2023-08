(Di giovedì 24 agosto 2023) Calato il sipario sullagiornata dei2023di, sul tatami di(Croazia). Sono stati assegnati i titoli nelle seguenti categorie di peso: -48 kg, -52 kg donne; 60 kg, -66 kg uomini. In casa Italia, dopo il bronzo di Francesco Crociani nei -50 kg, hanno tentato la via del podio Antonio Esposito (60), Alice Bersellini,(48), India Serafini (52). Ebbene, è arrivata unae sempre di bronzo, firmata da. Una sfida appassionante quella per il terzo gradino contro la mongola Anudari Jamsran. Sotto di un waza-ari, la nostra portacolori ha trovato la forza per ribaltare lo score con un ko uchi gari che ha schienato Jamsran mentre ...

Bene, ma non benissimo. L'Italia deltorna da Budapest con un solo bronzo, ma tanti buoni propositi per il viaggio verso Parigi 2024. quandoMoretti conquistò la prima medaglia (bronzo) ......come mai ha fatto prima anche il campione diFabio Basile . La padrona di casa intervista anche Valeria Fabrizi , iconica interprete di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti al fianco diSofia ...Bene, ma non benissimo. L'Italia deltorna da Budapest con un solo bronzo, ma tanti buoni propositi per il viaggio verso Parigi 2024. quandoMoretti conquistò la prima medaglia (bronzo) ...

Judo, Elena Storione regala la seconda medaglia all'Italia nei Mondiali Cadetti a Zagabria OA Sport

Niente da fare per Elena Bellò nelle batterie degli 800 metri femminili ai Mondiali 2023 di atletica. A Budapest, in Ungheria, l’azzurra classe 1997 non è andata oltre il quinto posto nella prima heat ...Dopo aver ottenuto tre medaglie agli Europei di categoria in Portogallo, la Nazionale italiana cadetti di judo si appresta ad affrontare i Campionati Mondiali 2023 di Zagabria da mercoledì 23 a domeni ...