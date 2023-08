John Isner ha detto stop | ' Lascio il tennis dopo lo US Open'

(Di giovedì 24 agosto 2023) This transition won't be easy but I'm looking forward to every second of it with my amazing family. The ?@us? will be my final event. Time to lace 'em up one last time. ?? ?? ?? pic.twitter.com/...

Lo Us Open 2023 sarà l'ultimo torneo nella carriera di. "Nella carriera di ogni atleta arriva il momento di dire basta" ha scritto su Instagram lo statunitense che giocherà lo Slam di casa per il 17mo anno di fila. "Non è stata una decisione ...Dopo 17 anni sul circuito è arrivato il momento dei saluti per. Sceso oltre la 150esima posizione mondiale anche a causa di numerosi problemi fisici avuti nel corso degli ultimi due anni, il gigante americano h a annunciato che gli Us Open 2023 saranno ...Atp Tennis Una decisione non facile da prendere e annunciare a tutto il mondo.lascerà ufficialmente il tennis dopo gli Us Open: la competizione di New York sarà il suo ultimo torneo a livello professionistico dopo una carriera che gli ha regalato delle soddisfazioni. ...

