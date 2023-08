Joao Felix in Serie A | cambia tutto | l’annuncio del presidente

non vuole restare all'Atletico Madrid, ma che gli piaccia o no è ancora un nostro giocatore. È ormai chiaro a tutti cheFélix non voglia giocare per l'Atletico Madrid'. Lo ha detto il ...Il quotidiano Sport - Calciomercato.itIn Spagna Diario Sport dà spazio al mercato del Barcellona: "Operacion delantera", continua il pressing del Barça con l'Atletico per. Le trattative ...Commenta per primo Il calciomercato europeo entra nella sua parte finale, ma sono ancora tanti gli affari che possono concretizzarsi negli ultimi giorni della sessione estiva. Abbiamo fatto il punto ...

ATLETICO MADRID, IL PRESIDENTE CEREZO: "JOAO FELIX NON VUOLE GIOCARE QUI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il massimo dirigente dei colchoneros: "È chiaro che Joao Félix non vuole giocare nell'Atlético Madrid. Ora, se altri club lo vogliono, è un'altra questione. Ma per il momento è ancora qui da noi".Il presidente dell'Atletico Madrid Cerezo ha detto in merito alla situazione di Joao Felix, in rotta con club e tecnico: "È chiaro che ...