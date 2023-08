(Di giovedì 24 agosto 2023) La Cina continua a spingere sulle auto elettriche, Ji Yue è undi auto elettriche ad alti contenuti tecnologici. Nato per il mercato interno, a opera colossoe da, il ...

La Cina continua a spingere sulle auto elettriche, Jiè unMarchio di auto elettriche ad alti contenuti tecnologici. Nato per il mercato interno, a opera colosso Geely e da Baidu , il principale motore di ricerca della nazione. Si tratta di un'...... come ha notato lo studioso marxista cinese Zhang Yinglong nell'estate del 2023, fornendo pertanto elementi importanti per il processo di costruzione di unmodello di sviluppo a favore dell'...TECNOLOGIE GEELY - A portare al debutto ilmarchio sarà la Ji01 ( nelle foto ), ammiraglia che si rivolge ai clienti cinesi più orientati alle tecnologie e che sono alla ricerca di ...

Geely e Baidu lanciano un nuovo marchio AlVolante

Ji Yue, nuovo Marchio di Geely e Baidu, il Google cinese. Primo modello a fine 2023, auto elettriche ad elevata assistenza di guida.C’è poi quello assistito dal sistema Mild Hybrid, mentre coloro che puntano di più sulle nuove tecnologie andranno sicuramente a scegliere la Plug-In Hybrid, ovvero quella che può essere caricata ...