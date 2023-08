Jessica e Clarissa Selassié incontreranno i fan | ecco dove e quando

(Di giovedì 24 agosto 2023)Selassié incontreranno i fan a Roma per trascorrere insieme una splendida serata: l’annuncio via socialSelassié nei primissimi giorni di settembre incontreranno i loro fan per un evento davvero speciale. Le due sorelle ed ex gieffine del GFVip 7 poche ore fa attraverso i social hanno lanciato la splendida notizia.infatti saranno a Roma l’8 settembre, con una breve stories hanno spiegato il motivo dell’incontro e come partecipare. Settembre arriverà tra pochi giorni e intanto le amatissime Selassié stanno già sorprendendo i propri fan svelando i primi progetti. Dalla partecipazione al Grande Fratello Vip,e Lulù si sono impegnate con determinazione spaziando tra un’avventura e ...

Sei la sorella che ogni persona vorrebbe avere vicino", ha detto la sorellaricordando la persona forte e solare che è stata, anche nell'affrontare la malattia. "eri un'anima ...Tra i nomi in lizza per l'ingresso della casa, spicca anche quello diSelassiè. La Princess, concorrente del Grande Fratello Vip dello scorso anno vinto dalla sorella, non è (anche ...Tra questi, per esempio, Lulù,Selassiè, Alex Belli , Davide Silvestri, Guenda Goria e Katia Ricciarelli . Non sappiamo, però, se gli ex inquilini della casa più spiata d'Italia ...

Jessica Selassié, clamoroso ritorno di fiamma | L'ex gieffina di ... Italianotizie

Jessica Selassié, l’ex concorrente del Grande Fratello torna con lui: il ritorno di fiamma fa impazzire il web ...