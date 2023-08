Italia-Spagna | ottavi Europei volley femminile | quando si gioca | data | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’affronterà laaglidi finale degli2023 di. L’appuntamento è per sabato 26 agosto (ore 21.15) al PalaWanny di Firenze, dove la nostra Nazionale sarà accolta dal proprio pubblico e dove inizierà la fase a eliminazione diretta di questa rassegna continentale. Le azzurre sono reduce dal cammino immacolato nella fase a gironi, caratterizzato da cinque vittorie per 3-0 contro le poco temibili Bulgaria, Romania, Svizzera, Bosnia Erzegovina e Croazia. Le Campionesse d’Europa si sono messe in moto tra Verona, Monza e Torino, ma ora si entra nella fase calda del torneo e non sono ammessi passi falsi. Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine spagnola, che nella Pool D ha chiuso ...